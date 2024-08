Schroder cerca continuità ai Nets: “Ci vorrà del tempo per competere ai massimi livelli”

Dall’oro ai Mondiali FIBA 2023 al ruolo di portabandiera ai Giochi Olimpici di Parigi, Dennis Schroder ha trovato nella dimensione dei tornei internazionali nuova linfa per la propria carriera NBA. La fiducia, unita a maggior visibilità, gli regala ottimismo per la prossima stagione nella lega. Ecco un passaggio della recente intervista concessa a Marc J Spears di Andscape:

“Voglio restare a Brooklyn a lungo, spero vada tutto bene. Intendo essere un veterano che dimostri ai giovani come giocare, di squadra. So che in NBA [la componente] individuale NBA è sempre più forte, ma voglio replicare una squadra come quella che avevamo ad Atlanta, dove l’importante era vincere e non tanto chi segnasse. Ci vorrà del tempo per competere ai massimi livelli, ma mi auguro che la visione [dei Nets] sia la stessa.”