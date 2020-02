Altra prestazione favolosa per Damian Lillard che nella notte ha messo a referto ben 51 punti nella vittoria, netta, contro gli Utah Jazz. Il playmaker dei Portland Trail Blazers, con questa ennesima prestazione, è andato oltre quota 50 punti in 3 occasioni nelle ultime 6 gare, portando la compagine dell’Oregon alla quarta vittoria consecutiva.

Secondo quanto riporta ESPN, Lillard è il primo giocatore nella storia della NBA a registrare una media di 45 punti e 10 assist in un periodo di 6 partite (48.8 la sua media esatta, ndr). Per farvi capire i numeri da MVP che sta raccogliendo il giocatore: ha segnato almeno 47 punti in cinque delle ultime 6 apparizioni e, quando non è riuscito a scollinare oltre quella cifra, ha raccolto la sua prima tripla doppia in carriera andando a referto con 36 punti + 11 assist + 10 rimbalzi.

La striscia di prestazioni di questo tipo è cominciata il 20 gennaio contro i Golden State Warriors quando Lillard realizzò anche il suo career high & record di franchigia da 61 punti. Di fronte a tutte queste evidenze, il giocatore nel post partita ha commentato il suo momento magico, dando merito anche ai suoi compagni di squadra che l’hanno messo in condizioni di fare cose straordinarie:

“Gli avversari stanno cercando di essere più aggressivi su di me per rendermi tutto più difficile. È qualcosa di cui mi sto rendendo conto. Io continuo e continuerò a fare il mio gioco, quando il momento lo richiede. Quando vedo i miei avversari ancor più aggressivi non sono uno che si tira indietro e accetto sempre la sfida. Non mi spavento per queste cose. Basta muovere bene la palla, muovere la difesa avversaria e diventa tutto più facile. I miei compagni stanno giocando bene, si prendono sempre dei buoni tiri e fanno le giuste giocate. È anche per questo che mi è tutto più semplice. È una bella sensazione. Stiamo finalmente ingranando tutti insieme. Rimanere in salute e giocare più partite possibili con tutti i miei compagni sono le cose che contano di più in questo momento della stagione. L’arrivo di Trevor Ariza è stato fondamentale per noi, ha avuto un grande impatto sul nostro gioco.”

Più punti realizzati in 6 partite nelle ultime 20 stagioni

6 PARTITE GIOCATORE PTS Gennaio 13-23, 2019 James Harden 299 Gennaio 14-25, 2019 James Harden 296 Marzo 15-25, 2007 Kobe Bryant 293 Gen. 20-Feb. 1, 2020 Damian Lillard 293 Fonte: ESPN Stats & Information

Le parole di Carmelo Anthony su Damian Lillard

Anche Carmelo Anthony ha voluto spendere alcune parole sul momento magico che sta vivendo il suo compagno di squadra:

“Non credo che abbiamo mai visto niente del genere. Stiamo vedendo un ottimo basket, abbiamo visto giocatori segnare canestri in diverse modi, ma quello che sta facendo Lillard qui non lo vediamo da molto tempo. Sono solo felice di far parte di questa squadra e di poter assistere in prima persona a tutto questo.”

Nel frattempo l’ottavo posto ad Ovest si avvicina, ma rimane lontano ancora 1.5 partite, con Memphis stabile con il record di 24-25. Portland, 23-27, comincia però a vedere il suo primo piccolo traguardo. Là davanti c’è da avere paura.

NBA All-Star Game 2020 ricco di esordienti: ecco chi sono