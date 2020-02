Risultati NBA: Harden batte Zion, Nuggets ko nonostante un super Jokic. Antetokounmpo senza pietà per i Suns

Chicago Bulls 102 – 129 Toronto Raptors

Undicesima vittoria consecutiva per i Raptors di coach Nurse, con annesso record di franchigia, che tra le mura amiche dell’Air Canada Centre di Toronto battono i Bulls in una gara senza appello per LaVine e compagni. A caratterizzare il successo casalingo dei Raptors è stato il career-high fatto registrare dal rookie Terence Davis, autore di 31 punti in uscita dalla panchina, che ha di fatto trascinato i suoi “vendicando” l’assenza dalla Rising Star Challenge del prossimo All-Star Game. Un 12 su 15 dal campo che non ha lasciato scampo agli avversari, con l’undrafted che ha contribuito in modo determinante in una gara che a fine primo tempo vedeva i Bulls condurre per 63-60, prima che un parziale di 17-4 invertisse la tendenza nei primi cinque minuti del terzo periodo. 17 punti conditi da 9 rimbalzi e 5 assist per Pascal Siakam, mentre dall’altra parte il miglior marcatore degli ospiti è Thaddeus Young con i suoi 21 punti.

Denver Nuggets 123 – 128 Detroit Pistons

La sorpresa della notte arriva dalla Little Caesars Arena di Detroit, dove i padroni di casa dei Pistons riescono ad avere la meglio sui ben più quotati Nuggets dopo essere riusciti nella poco lusinghiera impresa di accumulare uno svantaggio di 21 punti nei primi sei minuti di gioco. Partenza horror dei ragazzi di coach Casey, dunque, che però hanno avuto il merito di non lasciarsi abbattere dalle conseguenze psicologiche della valanga Nuggets, riuscendo lentamente a riguadagnare terreno. Al primo intervallo è 44-30 per gli ospiti, che alla ripresa delle ostilità consentono a Drummond e soci di avvicinarsi ulteriormente, con le squadre che chiudono il primo tempo sul punteggio di 68-65 per i padroni di casa dopo un parziale di 21-8. Di lì in poi gara sostanzialmente equilibrata, con i Pistons che riescono poi a spuntarla nel tempo supplementare. 400esima doppia doppia per Andre Drummond, secondo giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo dopo Dwight Howard, che chiude con 21 punti e 17 rimbalzi. 20 punti e 6 assist per Reggie Jackson, mentre ai Nuggets non basta la tripla doppia di un Jokic da 39 punti, 10 rimbalzi e 11 assist.

Phoenix Suns 108 – 129 Milwaukee Bucks

Ci spostiamo ora al Fiserv Forum di Milwaukee, dove la furia dei Bucks, reduci da una sconfitta incassata proprio per mano dei Nuggets, si abbatte sui malcapitati Suns in una gara mai realmente in discussione. Nonostante i 32 punti di un ispirato Devin Booker, infatti, gli ospiti non hanno mai dato l’impressione di poter seriamente spaventare gli avversari, eccezion fatta per il terzo quarto, nel corso del quale i ragazzi di coach Monty Williams si sono riportati sotto la doppia cifra di vantaggio. Tre triple consecutive dei Bucks hanno però presto ristabilito le gerarchie interne alla gara, con i Bucks che portano a casa la quarantaduesima vittoria di questa stagione. Con i suoi 30 punti, 9 assist e ben 19 rimbalzi Giannis flirta con la tripla doppia, assistito da Khris Middleton, autore di 25 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, mentre Deandre Ayton mette la firma su una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi.