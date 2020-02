NBA, Infortunio per Norman Powell: dito fratturato

Tegola in casa Toronto Raptors. Secondo quanto annunciato da ESPN, Norman Powell rimarrà fuori per diverse settimane a causa della rottura del quarto metacarpo della mano sinistra. L’infortunio, arrivato nella gara vinta contro i Detroit Pistons di venerdì scorso, costringerà la guardia ad uno stop forzato etichettato, in termini di tempo, come ‘indefinito’ da parte della franchigia canadese. Nelle prossime ore il giocatore verrà rivalutato per capire meglio i tempi di recupero.

Powell è una delle pedine più importanti nelle rotazioni dei Raptors. In questa stagione sta viaggiando con 15.3 punti e quasi il 50% dal campo. Ha già saltato 11 partite tra dicembre e gennaio per un problema alla spalla. Nel frattempo i Raptors continuano la loro marcia ad Est, rimanendo stabili in seconda posizione nonostante i numerosi infortuni accusati nei mesi precedenti che hanno coinvolto tutte le stelle del team come Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet, Marc Gasol e Serge Ibaka.

LEGGI ANCHE:

Damian Lillard è il dominatore della NBA: ecco i suoi numeri

NBA, Infortunio per Kyrie Irving contro Washington: Brooklyn ora ha paura

NBA, Luka Doncic fuori almeno altre cinque partite