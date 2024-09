Ben Simmons ha l’ok per partecipare appieno al Training Camp NBA dei Brooklyn Nets

Ben Simmons parteciperà al training camp dei Brooklyn Nets, in preparazione alla stagione NBA 2024-2025 senza alcuna limitazione. Il giocatore australiano appare sulla via del recupero dopo l’intervento alla schiena del 14 marzo scorso, seconda operazione del genere in tre anni. L’agente di Ben Simmons, Bernie Lee, ha dipinto un quadro tutto sommato positivo parlando del suo assistito con l’insider NBA Chris Haynes:

“Ben ha il via libera e parteciperà appieno al via del training camp. Non vede l’ora di inziare.”

Il training camp dei Brooklyn Nets si aprirà formalmente il 1 ottobre, con il tradizionale Media Day fissato nella giornata precedente

Ben Simmons, missione contract year

I dubbi sulle condizioni fisiche di Simmons sono fondati sulla sequenza di infortuni che ne ha segnato la carriera. Se ci si limita al biennio a Brooklyn, peraltro, le partite disputate sono appena 57. Nel 2023-2024 Simmons, ex prima scelta assoluta del Draft NBA, è sceso in campo in appena 15 occasioni. C’è un ultimo aspetto, non meno importante, da considerare, nel leggere le dichiarazioni dell’agente di cui sopra: Ben Simmons entra nell’ultimo anno del quinquennale da 177 milioni di dollari garantiti firmato a suo tempo con i 76ers.

Leggi anche:

NBA, AJ Griffin pensa al ritiro: accordo sul buyout con Houston

Mercato NBA, Joel Embiid prolunga con i Philadelphia 76ers al massimo salariale

Exhibit 10: tutti i contratti attivi in vista del training camp