Mancano pochi giorni alla conclusione del mercato NBA e sono molti i rumors che circolano in queste ore. L’ultimo vedrebbe gli Washington Wizards interessati a Tristan Thompson.

Come riportano Candace Buckner del The Washington Post e Brian Windhorst di ESPN, la squadra della capitale vorrebbe nel proprio roster il numero 13 dei Cleveland Cavaliers.

So the Tristan Thompson news @WindhorstESPN had previously reported — I’m hearing the same. The #Wizards have expressed interest in Thompson.

A big man who rebounds, does the dirty work + with a trade, the Wiz would have his bird rights … a move w/ an eye toward the future

— Candace Buckner (@CandaceDBuckner) February 4, 2020