Come riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Golden State Warriors hanno aperto le danze del mercato, spedendo Willie Cauley–Stein ai Dallas Mavericks.

In cambio del centro ex Kings, la franchigia texana ha sacrificato una seconda scelta per il prossimo Draft, precedentemente di proprietà degli Utah Jazz.

Dallas is sending Golden State a 2020 second-round pick (via Utah) for Cauley-Stein, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 24, 2020

Con questo scambio, i Dallas Mavericks sopperiscono la prematura assenza di Dwight Powell, la cui stagione era finita martedì nella gara con i Los Angeles Clippers a seguito della rottura del tendine d’Achille.

Considerato ormai fuori dal progetto tecnico Warriors, con questa trade la franchigia californiana ha evitato la possibilità che il contratto del giocatore, in caso di mancato scambio da qui alla dead tradeline, rischiasse di rimanere a bilancio anche per la successiva stagione.

Nelle 41 gare disputate con Golden State in questa stagione, Willie Cauley-Stein ha collezionato una media di 7 punti, 6 rimbalzi e una stoppata in 23 minuti.

A seguito di questo scambio, Dallas ha annunciato l’intenzione di rinunciare al centro Justin Patton, che era stato acquisito in uno scambio ufficializzato venerdì in cambio di Isaiah Roby.

