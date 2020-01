NBA, Prima tripla doppia in carriera per Damian Lillard

Dopo un pessimo inizio di stagione i Portland Trail Blazers sembrano essersi ripresi anche se la classifica attuale li vede 10° nella Western Conference, col record di 21-27, ancora lontani da un posto ai playoff. Protagonista assoluto dei recenti successi di Portland è il solito Damian Lillard.

Questa notte, nella partita vinta per 125-112 contro gli Houston Rockets, Lillard ha messo a segno la sua prima tripla doppia in carriera. Una notte da leone per il numero 0 dei Blazers, che ha messo a referto 36 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Da sottolineare che questa è stata la 6° partita di fila in cui Lillard ha segnato almeno 30 punti.

Il play della compagine dell’Oregon, nel post gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti questo piccolo traguardo in carriera. Queste le sue parole:

“Era ora! Ho impiegato otto anni per potercela fare. Molte volte in passato c’ero andato vicino. Una volta mi erano mancati due rimbalzi, poi un assist. Non ho mai forzato per arrivarci. Ho sempre pensato al team.”

Anche Terry Stotts, capo allenatore dei Blazers, ha voluto lodare la prestazione del nativo di Oakland.

“Sinceramente sono molto felice per lui. Sta giocando in maniera fantastica. Ero felice quando l’ho visto catturare l’ultimo rimbalzo. A essere onesti, sono sorpreso che non l’abbia mai realizzata prima. Ma aver messo a segno la sua prima tripla doppia, sulla TV nazionale, contro un’ottima squadra, dev’essere gratificante.”

I Blazers in generale hanno giocato un’ottima gara. CJ McCollum e Trevor Ariza, quest’ultimo alla sua terza apparizione in maglia Blazers, hanno segnato rispettivamente 22 e 21 punti. Sicuramente le aspettative d’inizio stagione vedevano i Blazers più in alto, visti anche i risultati dell’anno scorso, ma ora sembrano essersi ripresi. I playoff li attendono, poi sarebbe ancora una volta Lillard Time.

