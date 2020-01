Carmelo Anthony non ha dubbi: vuole chiudere la sua carriera ai Portland Trail Blazers.

Questo è il desiderio espresso dal numero 00 di Portland al termine della partita vinta contro i Rockets per 125-112. Queste le sue parole a Kerry Eggers del Portland Tribune:

“Mi piacerebbe restare. Sento che questo è il posto giusto per concludere la mia carriera. Poteva succedere anche prima, ma non è stato così. Ora la mia vita e la mia carriera sono qui ed è qui che voglio ritirarmi”

La scelta di voler concludere la carriera in Oregon è data anche dall’accoglienza che tifosi, giocatori e dirigenti gli hanno riservato dopo più di un anno di inattività, come spiega lo stesso Melo:

“Sono felice, mi piace molto il gruppo. Quando sono entrato, è stata come una festa di benvenuto a casa: “Grazie per essere venuto” tutti mi hanno detto così. Gli allenatori sono stati fenomenali con me. Parliamo quasi ogni giorno di quello che potrei fare per dare una mano alla squadra e ai giovani giocatori”