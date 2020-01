Dopo quasi un anno dall’infortunio, Victor Oladipo è finalmente tornato a calcare i parquet NBA.

Prima della gara, la stella di Indianapolis si è presentata nell’arena con una canotta numero 8, per onorare la memoria di Kobe Bryant.

Al termine della gara, vinta all’overtime contro i Chicago Bulls, il giocatore ha voluto commentare davanti alle telecamere le sue sensazioni in campo, dopo il lungo stop.

Devo sempre rimanere concentrato, l’ho imparato da Kobe Bryant. Mi sento come se avessi appena finito un incontro della WWE con The Undertaker, e mi avesse appena gettato nella gabbia e dopo essermi atterrato addosso dalla terza corda. Alla fine di questa giornata però, non può esserci nulla che non mi possa far sentire felice. Il mio corpo è stato davvero fenomenale in questa gara. Penso di essermela cavata abbastanza bene, pur con soli 21 minuti a disposizione. Devo solo continuare a migliorare. Devo riabituare il mio corpo a quel livello di basket a cui giocavo lo scorso anno. Sono certo che il mio corpo alla fine tornerà ad essere allineato con la mia mente, che è sempre stata focalizzata a per tornare a giocare a quel livello. Quando ho tirato, non ho certo pensato agli altri sei canestri che avevo sbagliato. Ho solo pensato a metterla dentro. Il resto non aveva la minima importanza. Siamo qui a parlare di quel tiro. Non stiamo parlando del resto della gara. Non posso che essere solo grato di poter stare di nuovo qui, per me è stata una notte emozionante. È stato come andare sulle montagne russe.