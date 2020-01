NBA, Shaquille O’Neal e il saluto a Kobe Bryant

L’intero mondo sportivo è in lutto per la morte di Kobe Bryant. L’ex stella dei Los Angeles Lakers, come abbiamo riportato precedentemente, ha perso la vita a causa di un incidente in elicottero. La scomparsa di Kobe ha immediatamente chiamato a raccolta tutti i giocatori ed ex giocatori NBA che per un motivo o per l’altro avevano un forte legame con l’ex numero 24 gialloviola. Non poteva mancare Shaquille O’Neal che ha voluto salutare in questa maniera il suo storico compagno di squadra, stringendosi poi attorno alla famiglia Bryant:

“Non ci sono parole per esprimere il dolore che sto sentendo dentro in seguito a questo tragico e triste momento in cui ho perso la mia piccola Gigi e il mio amico, mio ​​fratello, il mio compagno di vittorie di titoli e il mio amico. Ti amo e ci mancherai. Le mie condoglianze vanno alla famiglia Bryant e alle famiglie degli altri passeggeri a bordo. SONO DISTRUTTO!”

Shaquille O’Neal ha giocato con Kobe Bryant ai Lakers dal 1996 al 2004, formando uno dei duetti più dinamici e inarrestabili della Lega. Oggi il mondo sportivo (e non) ha perso una delle sue stelle più luminose.

