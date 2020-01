Dopo la devastante notizia della morte di Kobe Bryant, avvenuta ieri pomeriggio a causa dello schianto del suo elicottero nelle colline di Los Angeles, sono già state milioni le reazioni di dolore di tifosi, ex colleghi, e amici, tra i quali non poteva che esserci Barack Obama.

L’ex presidente degli Stati Uniti ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter un toccante messaggio di cordoglio in onore di Bryant e della piccola figlia Gianna, anche lei coinvolta con il padre nel drammatico incidente aereo. Queste le sue parole:

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020