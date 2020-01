Michael Jordan sulla morte di Kobe Bryant: “Era come un fratello per me”

Tra i diversi messaggi di cordoglio in seguito alla morte di Kobe Bryant, anche Michael Jordan, pochi minuti fa, ha rilasciato una breve ma significativa dichiarazione. Questo il comunicato della leggenda NBA:

“Sono scioccato da questa tragica notizia sulla morte di Kobe e Gianna. Le parole non possono esprimere il dolore che provo. Ho adorato Kobe, era come il mio fratellino. Abbiamo parlato spesso e mi mancheranno molto le discussioni con lui. Era un feroce competitore, uno dei migliori della storia. Kobe era anche un padre incredibile che amava profondamente la sua famiglia ed era molto orgoglioso dell’amore di sua figlia per il basket. Insieme a Yvette, invio le mie più sincere condoglianze a Vanessa, ai Lakers e ai fan di tutto il mondo. J.”