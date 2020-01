I Boston Celtics, nella notte, si sono portati a casa una W molto convincente tra le mura amiche del TD Garden sbarazzandosi dei Los Angeles Lakers con il risultato finale di 139-107. Tra i protagonisti del match, oltre ad un inossidabile Jayson Tatum (27 punti), sono arrivati anche i 20 di Jaylen Brown che ha condito la prestazione con una bella schiacciata nei confronti di LeBron James.

Nel post partita, la guardia biancoverde, ha commentato il gesto in questo modo davanti ai microfoni dei giornalisti:

Non è tardata ad arrivare la risposta del numero 23 gialloviola, il quale ha mostrato solo rispetto nei confronti del nazionale statunitense chiudendo la questione così:

“Perché dovrei prenderla personalmente? Fa parte della pallacanestro. Non è la prima volta che mi schiacciano in testa e potrebbe succedere di nuovo in futuro. Jaylen sta giocando in maniera eccezionale quest’anno: è stata una bella giocata”.