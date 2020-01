La situazione è tempestosa in casa Houston Rockets dopo la sconfitta, nella notte, anche contro gli Oklahoma City Thunder. Infatti, si tratta della ‘L’ consecutiva numero 4 per la compagine texana che ha inoltre dovuto registrare una pessima prestazione al tiro da parte di James Harden.

Nel corso del post partita si è presentato davanti ai giornalisti coach Mike D’Antoni, il quale si è espresso in questo modo riguardo il momento di difficoltà dei suoi ragazzi:

“Siamo in un periodo nel quale se qualcosa deve andar male, andrà male. Piove sempre sul bagnato, ma ora sta diluviando. Possiamo scegliere di reagire e di rialzarci, ma deve essere una nostra scelta. Oppure decidere di far finta di nulla e andare avanti. Dobbiamo guardare dentro di noi e capire cosa non va, dobbiamo migliorare. Io farò lo stesso, e se tutti lo faranno, andrà tutto bene. Ma se non lo facciamo e iniziamo ad ascoltare e a mettere in discussione questo o quello, allora avremo dei problemi.”