NBA, cambia lo status di infortunato di Zion Williamson

Il rookie dei New Orleans Pelicans compie un altro passo in avanti verso il debutto. Infatti, lo staff dei Pelicans ha cambiato lo status di Zion Williamson da “out” a “doubtful” per la partita in programma questa sera alle ore 23(ora italiana) al FedExForum contro i Memphis Grizzlies. Nonostante ciò, il rientro di Zion resta più probabile per la partita contro i San Antonio Spurs in programma dopodomani alle ore 3:30(ora italiana) allo Smoothie King Center di New Orleans.

Il dato però non deve trarre in inganno. Il cambio di status è un passo necessario nel processo di rientro di Zion. Infatti, la NBA incoraggia le franchigie a cambiare lo status dei giocatori gradualmente per evitare che un giocatore passi da “out” ad “avabile” in maniera diretta. Resta dunque l’attesa per il debutto di Zion, che difficilmente accadrà questa notte, dunque l’opzione più probabile resta quella di mercoledì notte.

Zion è sempre stato classificato come “out” durante tutta questa stagione. Dunque, il passaggio di status può solo significare che il debutto di Zion è vicino e che non verrà rimandato come accaduto la settimana scorsa. Prima dell’infortunio, durante la pre-season, Zion viaggiava con una media di 23.3 punti e con una percentuale di tiro del 71.4% dal campo.

I Pelicans e tutti i tifosi NBA dovranno quindi molto probabilmente aspettare qualche altro giorno per vedere il debutto di Zion. Intanto i Pelicans contano di recuperare anche gli altri infortunati. Infatti, JJ Redick, Jrue Holiday e Derrick Favors sono vicini al rientro. L’attesa sale e la NBA si prepara ad accogliere un’altra stella nascente.

