Il mercato NBA si infiamma ogni giorno che passa. La trade deadline di inizio febbraio è ad un paio di settimane di distanza e le 30 franchigie della Lega stanno cercando di capire quali operazioni mettere in piedi prima dell’incandescente finale di stagione. Tra le quadre più attive segnaliamo i Los Angeles Lakers di LeBron James alla ricerca di un’occasione importante. Secondo quanto riporta Yahoo Sports, infatti, i gialloviola nelle scorse ore avrebbero sondato il terreno con i Detroit Pistons per Derrick Rose.

Il 31enne, protagonista di una stagione davvero positiva, rappresenterebbe il pezzo mancante di una squadra sempre alla ricerca di un buon playmaker in grado di fare la differenza sia dal quintetto che partendo dalla panchina. C’è, inoltre, da registrare sull’ex MVP della Lega anche l’interesse di altre squadre come Philadelphia 76ers e Los Angeles Clippers. Se i primi sembrano essere più convinti sulla potenziale operazione, per la franchigia californiana capitana da Leonard, invece, il contatto con il front office dei Pistons è stato molto più timido.

Rose, legato da un biennale da 14 milioni di dollari complessivi con Detroit, in questa stagione sta viaggiando a 18.3 punti + 5.9 assist in 25.8 minuti a partita con più del 50% dal campo. Vedremo se entro il 6 febbraio le operazioni si faranno più serrate fino ad arrivare ad una soluzione definitiva. Nel frattempo ci godiamo un D-Rose formato vintage.

LEGGI ANCHE:

NBA, cambia lo status di infortunato di Zion Williamson

NBA, spiegati i dettagli sul paragone tra Irving e Erving

NBA, gravi le condizioni di Chandler Parsons: la carriera è a rischio