Risultati NBA, notte di stelle: 61 per Lillard, triple doppie di Antetokounmpo, Westbrook e Simmons, mostruoso Trae Young, male LeBron, bene Toronto e Orlando

(15-28) Sacramento Kings 113 – 118 Miami Heat (30-13)

Perdono i Kings, pur senza sfigurare, sul parquet dell’American Airlines Arena di Miami. Ottimi i primi due quarti degli ospiti che impongono il proprio ritmo alla gara e chiudono in vantaggio di due punti. Rientrati in campo la musica non cambia particolarmente ma i Kings si rovinano con le proprie mani: in vantaggio di due punti a una manciata di secondi dalla fine lasciano Adebayo libero di schiacciare a canestro, senza nemmeno commettere fallo. Nell’overtime emerge l’esperienza dei Miami Heat che a livello di roster hanno ovviamente qualcosa in più, e lo dimostrano nel finale. A guidare i padroni di casa sono i 25 punti del rookie Nunn, aiutato dalla doppia doppia di Bam Adebayo: 16 punti e 11 rimbalzi. Per i californiani bene Bagley III che scrive 15 sia sulla casella punti che su quella rimbalzi.

(16-29) Chicago Bulls 98 – 111 Milwaukee Bucks (39-6)

Vola Milwaukee, che pare sappia solo vincere e, non a caso, guida l’Nba con un incredibile record di 39 vittorie a fronte di sole 6 sconfitte. La compagine di Windy City ci prova anche, ma semplicemente Milwaukee è troppo forte. Bucks che mettono subito la partita sui giusti binari, con un parziale di +7 nel solo primo quarto. Tripla doppia di Giannis Antetokounmpo da 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Per i Bulls solita buona prestazione per LaVine che mette a segno 24 punti. La differenza per i padroni di casa la fa il quasi 60% al tiro, decisamente in serata di grazia.

(17-27) New Orleans Pelicans 126 – 116 Memphis Grizzlies (20-23)

Vincono i Pelicans in casa dei Memphis Grizzlies, che incappano in una serata davvero negativa tra le mura amiche del FedExForum. Non brilla la stella di Morant e i Pelicans ne approfittano, piazzando nel secondo quarto un parziale notevole di 38 punti a 20, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. Decisivo sarà il 9 su 33 dall’arco, che condanna i padroni di casa. Per New Orleans bene Jrue Holiday con 36 punti, accompagnato dai 25 di Ingram. Nella compagine della città di Elvis si salva Dillon Brooks con 31 punti.

(25-19) Oklahoma City Thunder 112 – 107 Houston Rockets (26-16)

Colpo grosso dei Thunder al Toyota Center: vittoria meritata contro una Houston apparsa decisamente fuori condizione, con un James Harden in un periodo di appannamento. Partita strana, i Rockets infatti partono forte, primo tempo chiuso sul +7 e rientro sul parquet con un incoraggiante +9, che porta i padroni di casa in vantaggio di ben 16 punti. La squadra di D’antoni non ha però fatto i conti con i mai domi Thunder, che piazzano un parziale di 41 a 20 nell’ultimo quarto e si aggiudicano la vittoria. Oklahoma City è guidata da un meraviglioso Danilo Gallinari, che mette a referto una doppia doppia da 25 punti e 13 rimbalzi, aiutato da un Chris Paul da 28 punti. Per la compagine texana tripla doppia di Westbrook, che fa registrare 32 punti, 11 rimbalzi e 12 assist.

(12-32) New York Knicks 106 – 86 Cleveland Cavaliers (12-32)

Colpo di reni di New York che, con questa vittoria, raggiunge il record dei Cavaliers: magra consolazione viste le posizioni in classifica. Cleveland, alla deriva e con un Kevin Love ormai silenziosamente separato in casa e quindi calato notevolmente di rendimento, si aggrappa ai 13 punti e 22 rimbalzi del solito, instancabile, Tristan Thompson, senza però essere mai davvero in partita. Prova corale per i Knicks, con ben 6 giocatori in doppia cifra e con un Randle da 19 punti e 9 rimbalzi.

(21-23 Orlando Magic 106 – 83 Charlotte Hornets (15-30)

Importante vittoria dei Magic sul campo di Charlotte perché, approfittando della sconfitta dei Nets, salgono al settimo posto in classifica, scavalcando i diretti interessati e garantendosi maggior tranquillità per un eventuale accesso ai playoff. Il 14 su 28 al tiro dall’arco degli ospiti riesce a garantire una vittoria nonostante un terribile 44% ai liberi, mentre il 10 su 33 dall’arco condanna proprio i padroni di casa. Convincono Fournier e Vucevic, autori rispettivamente di 26 e 24 punti, con il montenegrino che aggiunge 10 rimbalzi. Per Charlotte si salva Monk, autore di 20 punti.

(29-16) Philadelphia 76ers 117 – 111 Brooklyn Nets (18-24)

Male i Nets, che non riescono più a vincere, nemmeno con il rientro di Kyrie Irving, che però è stato fatto riposare precauzionalmente. Phila è guidata da Ben Simmons, autore di una partita davvero incredibile, grazie a 34 punti, 12 rimbalzi, 12 assist, 5 rubate, 12 su 14 al tiro e 10 su 14 ai liberi. Nonostante la buona partenza dei Nets, Phila mette la marcia alta solo nel secondo tempo, quando in poco tempo chiude la pratica Nets. Guida sempre Dinwiddie i newyorkesi, grazie a 22 punti, non sufficienti però.

(29-17) Toronto Raptors 122 – 117 Atlanta Hawks (10-34)

Atlanta fa la voce grossa sotto ai tabelloni ma a spuntarla sono i campioni Nba in carica. Ai padroni di casa non basta un Trae Young a dir poco mostruoso, che mette a referto ben 42 punti con il 55% al tiro, 6 rimbalzi, 15 assist e 18 su 21 dalla linea della carità. I Raptors ipotecano la partita già nel primo quarto e, nonostante un controsorpasso nel secondo quarto, portano a casa la vittoria giocando un ottimo secondo tempo. Per i canadesi molto bene Powell che realizza 27 punti partendo dalla panchina e VanVleet con 20 punti.

(16-28) Detroit Pistons 100 – 106 Washington Wizards (14-28)

Altra sfida in coda alla classifica quella tenutasi alla Capital One Arena, nella quale i padroni di casa riescono ad imporsi contro i Detroit Pistons. Ogni statistica di squadra sorride ai Wizards, che vincono forse con un margine più risicato di quanto avrebbero potuto o meritato, ma è comunque arrivata la vittoria. Doppia doppia, l’ennesima, per Andre Drummond, che fa registrare 18 punti e 16 rimbalzi, con 3 assist, 4 rubate e 2 stoppate. Per Washington bene Beal, che ne mette 29.

(10-34) Golden State Warriors – Portland Trail Blazers (18-26)

Colpo di Portland tra le mura amiche, avversario modesto ma partita riacciuffata in extremis. La riprende Lillard a pochi secondi dalla fine con una tripla che vale i suoi 52, 53 e 54 punti e che porta il match all’overtime. Nel supplementare altri 7 punti per lui, che chiude con il record personale di punti: 61, eguagliando Lebron James. Aggiunge al massimo in carriera anche 10 rimbalzi e 7 assist, con un incredibile 11 su 20 da tre punti. Negli Warriors 33 punti per Alec Burks.

(28-15) Indiana Pacers – Utah Jazz (29-13)

Dominio dei Jazz tra le mura amiche contro dei Pacers poco brillanti. Sfida di livello quella in scena alla Vivint Smart Home Arena, tra due squadre decisamente in forma, soprattutto i Jazz. Utah parte molto forte e Indiana da subito appare in difficoltà e non in grado di reagire. Il quasi 55% al tiro dal campo aiuta i padroni di casa, orai ad una vittoria dal secondo posto nella Western Conference. Il solito Mitchell guida la compagine di Salt Lake City, con 25 punti, in casa Pacers manca la doppia doppia Sabonis, con 10 punti e 8 rimbalzi.

(29-13) Denver Nuggets 107 – 100 Minnesota Timberwolves (15-27)

Dopo un passo falso pagato con il sorpasso dei Clippers in classifica, Denver torna alla vittoria, e lo fa sul campo dei Minnesota Timberwolves. La partita è molto equilibrata, finchè nel quarto quarto Denver riesce a trovare quello spunto in più che gli permette di vincere. Ai T-Wolves non basta il rientro di KAT, la crisi pare non avere fine. La compagine del Colorado è aiutata dai 20 punti dalla panchina di Michael Porter jr., insieme alla doppia doppia di Jokic da 17 punti e 13 rimbalzi.Inutili per Minnesota i 28 punti del sopracitato Towns.

(34-8) Los Angeles Lakers 107 – 139 Boston Celtics (27-14)

Sconfitta dei Los Angeles Lakers sul parquet incrociato del TD Garden: la squadra di Lebron James incappa in una giornata no, che peraltro coincide con una grande nottata dei Celtics, capaci di tirare, specialmente da dietro l’arco dei 3 punti, con incredibile precisione, flirtando per larghi tratti di partita con il 50%. Boston dilaga e chiude a 139 punti, con Tatum, Brown e Walker tutti sopra i 20 punti, rispettivamente 27, 20 e 20. LeBron gioca solo 29 minuti, facendo registrare 15 punti e 13 rimbalzi.

(18-23) San Antonio Spurs – Phoenix Suns (18-24)

Vittoria in back to back per San Antonio che, dopo aver vinto contro Miami, regola non senza fatica, la pratica Suns. I padroni di casa sul finale riescono nella rimonta. Un lay-up di Booker porta la squadra di casa sotto di 2, che diventano uno grazie all’1 su 2 ai liberi di Rubio, tornano due lunghezze per l’1 su 2 di Aldridge sempre dalla linea della carità, finchè Booker prova la tripla della vittoria, sbagliandola. Per gli Speroni bene Forbes con 24 punti, doppia doppia convincente da 25 punti e 12 rimbalzi per Ayton e 37 punti per Booker.