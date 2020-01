Dopo una dolorosa attesa, emergono finalmente i dettagli sull’incidente d’auto che ha coinvolto lo scorso 15 gennaio, ad Atlanta, Chandler Parsons e un guidatore in stato di ebrezza. Come riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, l’avvocato di Parsons ha riferito come il giocatore degli Atlanta Hawks abbia riportato degli infortuni gravi che mettono a serio rischio la sua carriera.

Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni dall’avvocato di Parsons:

“Ha riportato lesioni multiple e gravi, tra cui una lesione tendinea ad una spalla, danni causati da un trauma cranico e alla colonna vertebrale. Chandler Parsons ha subito dei gravi danni fisici in un incidente che non avrebbe mai dovuto verificarsi”.

Secondo le fonti e le testimonianze, il giocatore stava ritornando dall’allenamento e lungo il percorso un guidatore in accertato stato d’ebrezza lo ha centrato. Nell’incidente sono state coinvolte 3 macchine in totale e l’autore del tragico episodio è stato arrestato.

Chandler Parsons’ attorney on the condition of his client, says he’s ‘seriously’ injured “and potentially ending Mr. Parsons’ career as a professional athlete.” https://t.co/TtLHWXyz8c — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 20, 2020

Il 2020 doveva essere l’anno del riscatto per Parsons. Era finito in estate agli Atlanta Hawks in una trade che aveva spedito ai Memphis Grizzlies Solomon Hill e Miles Plumlee. Purtroppo dopo essere apparso in 8 partite con la maglia degli Hawks, la squadra aveva comunicato a lui e al compagno di squadra veterano Evan Turner che entrambi sarebbero rimasti lontani dal parquet per dare spazio ai più giovani del roster.

Presto ci saranno nuovi aggiornamenti che permetteranno di fare chiarezza in questa vicenda e mettere in luce il destino del giocatore. Nel frattempo si può solo aspettare e sperare il meglio.

