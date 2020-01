Risultati NBA: Belinelli decisivo, San Antonio batte Miami! Super vittoria Pacers a Denver

Dopo le grandi difficoltà di inizio stagione e il conseguente adattamento dello stile di gioco, i San Antonio Spurs sembrano essersi ritrovati ed in grado di poter dare grattacapi a chiunque. È quello che succede in prima serata italiana nella sfida interna con i lanciatissimi Miami Heat. Gli ospiti partono comunque forte, anche grazie a Jimmy Butler, che trascina i suoi sul +11 durante il primo quarto. Benissimo anche Duncan Robinson, con 4 triple su 4 messe a segno.

☔️ are out inside the At&t Center thanks to @D_Bo20!

He went 4 – 4 from behind the arc to earn all 12 of his points in just 8 minutes. 👌 pic.twitter.com/6m6YvXuMN3

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 19, 2020