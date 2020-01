NBA, Kristaps Porzingis verso il ritorno contro i Clippers

Kristaps Porzingis, giocatore dei Dallas Mavericks, è pronto al rientro. Questo quanto riportato da ESPN che ha intercettato il giocatore all’evento di UFC 246, chiedendogli conto delle condizioni fisiche. Il lungo, out da 10 partite per un problema al ginocchio destro, ha dichiarato di essere pronto per tornare sul parquet a breve:

“Per come mi sento, non dovrebbero esserci ostacoli per il mio rientro… ma non si sa mai, quindi mi sto solo impegnando al massimo per assicurarmi che il ginocchio torni in ottime condizioni e che la mia gamba sia al 100%.”

Nella giornata di ieri, Porzingis ha partecipato all’allenamento di squadra, evidenziando buone condizioni fisiche, così come confermato Rick Carlisle, coach dei Mavericks:

“Abbiamo lunedì per capire come sta Kristaps, poi martedì valuteremo cosa fare con lui. Posso dire che l’allenamento di domenica è andato bene: è rimasto sul parquet per tutto il tempo necessario, sembra sia in ottime condizioni”.

Secondo quanto riporta ESPN, il giocatore potrebbe rientrare già per la sfida contro i Los Angeles Clippers del 22 gennaio. In questa stagione, il lettone sta registrando una media di 17.3 punti + 9.4 rimbalzi e 2.1 stoppate. I Mavs, nel frattempo, si trovano in quinta posizione ad Ovest con un record di 27-15.

