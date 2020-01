NBA, Walker e le 28 partite gocate (e perse) contro LeBron

Kemba Walker ha debuttato ufficialmente nel 2011, e da quel giorno ha giocato contro LeBron James ben 28 volte. Fino a qui sembra tutto regolare, il dato che attira l’attenzione, però, è il record 0-28 posseduto da Walker. Il che significa che l’attuale playmaker dei Celtics non ha mai vinto una partita contro il Re da quando gioca nella NBA.

A tal proposito l’ex giocatore dei Charlotte Hornets ha dichiarato ai microfoni di ESPN:

“Cosa posso dire? LeBron è stato il miglior giocatore della NBA nella mia generazione. È stato il migliore di tutti negli ultimi, cosa, 15 anni? Quindi si… le partite sono quel che sono”.

Il record negativo comprende anche le partite di Playoffs oltre ovviamente a quelle della regular season.

Questa sera i Boston Celtics sfideranno i Los Angeles Lakers e forse è l’occasione buona per Walker per non danneggiare ulteriormente la striscia di sconfitte. Ma se la franchigia biancoverde dovesse perdere contro Lebron & Co sia nella partita di oggi che in quella prevista per il 23 febbraio, a Walker verrebbe assegnato il record assoluto per il maggior numero di partite perse contro un altro giocatore.

Attualmente tale traguardo è posseduto dalla ex guardia della Eastern Conference Sherman Douglas, che negli anni ’90 ha perso tutti e 30 gli incontri disputati in carriera con il mitico Michael Jordan dei Chicago Bulls.

