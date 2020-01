NBA, Anthony Davis ci sarà contro i Celtics; previsti anche Walker e Brown

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Anthony Davis sarà disponibile per giocare la partita di questa notte contro i Boston Celtics. Il giocatore torna sul parquet dopo aver perso le ultime cinque partite per via di un infortunio ai glutei.

Oltre all’ex centro dei New Orleans Pelicans potrebbe anche verificarsi il ritorno in campo di Rajon Rondo, che recentemente è stato fermo ai box per un infortunio al dito.

Per quanto riguarda i Celtics, ci si aspetta che nel quintetto titolare siano presenti Kemba Walker e Jaylen Brown, dato che sabato scorso hanno saltato la partita contro i Phoenix Suns.

Infatti Walker aveva avvertito la squadra venerdì sera che il ginocchio gli dava fastidio, e per precauzione sabato ha avuto una risonanza magnetica che gli ha dato il via libera per le partite successive. Brown, invece, ha subito una distorsione del pollice, che per questa notte non dovrebbe dare problemi.

I Los Angeles Lakers stanno vivendo una stagione molto positiva, complice soprattutto l’accoppiata LeBron/AD e una panchina niente male. Con un record 34-8 si trovano al primo posto della Western Conference e non mostrano segni di stanchezza.

I Boston Celtics, invece, hanno un record 27-14 e attualmente occupano il quarto posto nella Eastern Conference. La partita sarà certamente molto combattuta sia per il talento in campo, che per la rivalità storica delle due franchigie.

