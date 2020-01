NBA, I Knicks in apprensione per RJ Barrett

In casa dei Knicks non tira un’aria tranquilla. I newyorkesi sono orfani di risultati positivi e, siedono al 14esimo posto della Eastern Conference con 11 vittorie e 31 sconfitte. L’ultima partita partita al Madison Square Garden non è andata benissimo: i Phoenix Suns sbancano per 121 a 98.

Come se non bastasse, RJ Barrett esce dal campo a circa metà del terzo quarto, con il punteggio sull’82 a 69 per i Suns. Il numero 9 si avvia verso il canestro, ma appena prima di saltare la sua caviglia destra lo stende a terra con un movimento innaturale. Il prodotto dei Duke Blue Devils non è più tornato in campo e ora si dovranno valutare l’entità dell’infortunio e, eventualmente, i tempi di recupero.

RJ Barrett aveva messo a segno 7 punti e 2 assist prima di uscire. In questa stagione, il rookie viaggia ad una media di 14.3 punti, 5.3 rimbalzi e 2.5 assist.

