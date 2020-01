NBA, Career High per Brandon Ingram nella vittoria contro Utah

Tutti in piedi per Brandon Ingram. La seconda scelta al Draft 2016 ha definitivamente spiccato il volo. Dopo gli insuccessi e qualche infortunio ai Lakers, dopo l’incubo di questa estate che lo ha tenuto a letto fermo per un mese a causa dell’asportazione di una costola, il giovane classe ’97 si sta ritagliando un posto tra le prime file del palcoscenico NBA.

Nella partita di stanotte, i Pelicans tagliano, non con poche difficoltà, la serie consecutiva di dieci successi che gli Utah Jazz portavano avanti dal 27 dicembre. Ampio merito va a Ingram, che gioca da solo e trascina alla vittoria la sua squadra grazie al career-high di 49 punti – oltre a 8 rimbalzi e 6 assist. Il prodotto dei Duke Blue Devils è davvero straripante e, tira 15 su 25 dal campo, 3 su 8 da tre punti e 16 su 20 dalla linea dei tiri liberi. I canestri più importanti sono quelli dell’overtime: 5 punti che valgono la sedicesima vittoria stagionale.

L’ala piccola dei Pelicans gioca così bene, che nel corso dell’overtime si alza timidamente il coro “MVP MVP”:

New Orleans: "MVP MVP MVP"@JoelMeyersNBA: When's the last time we heard MVP [Chants] in this building? It's been a while. We know we didn't hear to last year. 🤭🤭🤭🤭 @lockedonpels @NOLAJake pic.twitter.com/W6Gg3vUDnA — Locked On NBA Podcasts (@LockedOnNBANet) January 17, 2020

Addirittura, il suo compagno Lonzo Ball si è avvalso dell’aiuto di Twitter per elogiarlo:

Yeah it’s right after the game and I know I never do this but BRANDON INGRAM is an All Star‼️‼️‼️‼️@B_Ingram13 #B4L — Lonzo Ball (@ZO2_) January 17, 2020

Che sia All Star o no, Ingram sta dimostrando tutto il suo potenziale e speriamo che questo career-high sia soltanto l’inizio di una nuova era per il numero 14.

LEGGI ANCHE:

NBA, I Knicks in apprensione per RJ Barrett

Mercato NBA: trade tra Wolves e Hawks, Teague torna ad Atlanta

NBA, Zion Williamson ha preso 4 kg in una settimana di palestra