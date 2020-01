Il fisico di Zion Williamson è uno dei misteri irrisolti di questo modo. La facilità con cui il suo fisico viene modellato è stato analizzato approfonditamente in prima persona anche dallo staff atletico dei New Orleans Pelicans in occasione della scorsa offseason. Il giocatore, infatti, subito dopo il Draft ha partecipato ad una settimana di allenamento intensivo in palestra con la franchigia, al termine della quale ha visto crescere il suo peso di 3.6 kg.

A confermare quanto sopra detto ci ha pensato David Griffin, GM di NOLA:

“Zion non è normale. Trovare la stasi con lui sarà la vera sfida perché attualmente ha solo 19 anni. Sta ancora crescendo. E dovremo capire cosa succederà al suo fisico. Si tratterà di capire bene, oltre al suo peso, cosa gli succederà in termini di flessibilità, velocità, controllo e forza.”

Durante la breve apparizione di Williamson nella Summer League, alcuni analisti hanno criticato la sua apparente mancanza di condizione fisica, etichettandolo come “fuori forma” e “significativamente sovrappeso.”

Così, dopo l’infortunio al ginocchio arrivato a fine preseason NBA, le voci di cui sopra sono aumentate, facendo arrabbiare David Griffin il quale ha ribattuto in questo modo ad ogni accusa:

“L’idea che l’infortunio sia arrivato perché Zion era in cattive condizioni fisiche è una bugia. Non era in cattive condizioni quando ha messo a segno 12 tiri su 13 tentativi durante l’ultima settimana di preseason contro Utah. È solo che lui possiede un tipo di corpo davvero unico nel suo genere, per cui bisogna valutare attentamente le cose.”

Adesso l’incubo sembra finalmente terminato, con Williamson pronto a debuttare ufficialmente in NBA il 22 gennaio contro i San Antonio Spurs. L’attesa, clamorosa, è finita.

