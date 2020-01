NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro Orlando

La striscia di 9 vittorie consecutive dei Los Angeles Lakers si è interrotta, improvvisamente, nella notte dopo la sconfitta di misura contro gli Orlando Magic con il risultato di 119-118. I gialloviola, i quali si presentavano senza Anthony Davis a disposizione, hanno dovuto fare i conti contro degli avversari sempre in partita.

Markelle Fultz e Aaron Gordon sono i due protagonisti di serata per i Magic, entrambi con 21 punti a referto. Per i californiani, invece, a nulla sono bastati i 19 punti + 19 assist prodotti da LeBron James. Al termine del match, il nativo di Akron ha commentato la sconfitta, rimanendo in ogni caso soddisfatto dell’approccio della sua panchina:

“Dobbiamo solo fare un pochino meglio. Non abbiamo iniziato la partita nel modo giusto, ma devo confessare di non essere deluso da nessuno o da qualsiasi cosa abbiamo fatto. La nostra panchina è stata la vera ragione per cui siamo rimasti in partita fino alla fine. Sono stati bravi ad entrare sul parquet e produrre tutto ciò di cui avevamo bisogno.”

Con questa battuta d’arresto i Lakers rimangono sempre primi ad Ovest con un record di 33-8. I californiani, nel prossimo appuntamento, saranno impegnati con gli Houston Rockets di James Harden tra la notte di sabato e domenica, ore 2.30.

LEGGI ANCHE:

NBA, Zion Williamson debutterà contro i San Antonio Spurs

Risultati NBA: notte di triple doppie per Doncic, Westbrook e Fultz, vittorie a sorpresa per Magic e Trail Blazers, si confermano Miami e Toronto