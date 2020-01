Risultati NBA: notte di triple doppie per Doncic, Westbrook e Fultz, vittorie a sorpresa per Magic e Trail Blazers, i confermano Miami e Toronto

(17-21) San Antonio Spurs 100 – 106 Miami Heat (27-12)

I Miami Heat ospitano all’American Airlines Arena i San Antonio Spurs di coach Gregg Popovich, ancora alla ricerca di un assetto equilibrato. La squadra dell’Alamo non può molto contro i ragazzi di coach Spolestra, ormai realtà consolidata in questa stagione Nba. 17 su 40, questa è l’efficacia del tiro da tre della squadra di casa, guidata dai 33 punti del rookie Nunn. A nulla sono valsi i 30 punti di DeMar DeRozan. Dopo una striscia aperta di partecipazioni alla post season che dura dagli anni ’90, San Antonio rischia seriamente di non rientrare nelle prime 8 della propria conference.

(14-27) Detroit Pistons 116 – 103 Boston Celtics (27-11)

La squadra di Coach Stevens ospita i Detroit Pistons sempre più in caduta libera e con un Drummond in rottura con la società. Nonostante tutto però la compagine di Motor City porta a casa un’importante vittoria, più per il morale che per la classifica, ormai compromessa. Boston concede il 60 % dal campo agli ospiti che approfittano della difesa insolitamente poco attenta dei Celtics per indirizzare la partita sui binari giusti, dando lo strappo decisivo grazie al netto parziale del terzo quarto: +11. Pistons ancora guidati dal talento tutto da scoprire di Sekou Doumbouy, che fa registrare 24 punti. Doppia doppia da 13 punti e 13 rimbalzi per Andre Drummond, che aggiunge anche 7 assist. Per Boston bene Jaylen Brown che mette a referto una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi.

(18-21) Brooklyn Nets 106 – 117 Philadelphia 76ers (25-16)

Passeggia per tre quarti Phila in casa contro Brooklyn, poi nel quarto quarto decide di vincere la partita, e così fa. Troppo superiore ai Nets che recuperano un Kyrie Irving ben lontano dalla sua miglior condizione. Un Tobias Harris da 34 punti e 10 rimbalzi non fa rimpiangere Joel Embiid, e Simmons orchestra la squadra con al suo solito, con una prova da 20 punti, 6 rimbalzi e 11 assist. Come detto non pervenuto Kyrie Irving, con una prova da 14 punti ed un impietoso 28% al tiro. Si salva il solito Dinwiddie con 26 punti.

(13-26) Washington Wizards 106 – 115 Chicago Bulls (14-27)

Perdono i Wizards in quel di Windy City. Dopo un primo tempo combattuto, Washington lascia la testa negli spogliatoi e subisce un’imbarcata nella ripresa. I Bulls fanno la voce grossa con uno Zach LaVine formato All Star da 30 punti, 7 assist e 7 rimbalzi. A nulla sono valsi i 23 punti di Bradley Beal, l’unica buona notizia per i maghi è aver rivisto, seppur solo in allenamento, John Wall.

(25-15) Indiana Pacers 104 – 99 Minnesota Timberwolves (15-24)

Continua il buon momento degli Indiana Pacers che raccolgono il bottino pieno anche sul campo dei Minnesota Timberwolves. La squadra ospite dopo essere stata sotto tutto il primo tempo inizia a trovare la retina con più continuità, soprattutto nelle conclusioni a ferro. A guidare la compagine di Indianapolis c’è il solito Sabonis, con 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Orfani di Towns i Timberwolves si fanno guidare dai 17 punti di Jarrett Culver.

(25-14) Toronto Raptors 130 – 121 Oklahoma City Thunder (23-17)

Si interrompe la striscia positiva di una delle squadre più in forma del momento: gli Oklahoma City Thunder. A fare la voce grossa in casa loro ci pensano i campioni in carica, che si impongono in una partita dai punteggi vertiginosi. Il quasi 56 % dall’arco per i canadesi batte anche l’incredibile 95% ai liberi rappresentato dal19/20 dei padroni di casa dalla linea della carità. Decisivo il rientro di Siakam, vista l’assenza di VanVleet, che mette a referto 21 punti. Per i Thunder doppia doppia da 16 punti e 11 assist per Chris Paul. Bene però anche il nostro Danilo Gallinari, sempre più protagonista, con 23 punti.

(15-28) Charlotte Hornets 86 – 100 Denver Nuggets (27-12)

Inciampano tra le montagne del Colorado gli Hornets, che chiudono con soli 86 punti una serata decisamente poco favorevole. Già nel secondo quarto la partita appare indirizzata, con i padroni di casa in doppia cifra abbondante di vantaggio, grazie al quasi 50% al tiro dal campo e guidati da Nicola Jokic che si iscrive al tabellino con 12 punti, 8 assist e 8 rimbalzi in soli 29 minuti di gioco. Per gli Hornets a nulla sono valsi i 20 punti con 9 rimbalzi di Rozier.

(17-24) Portland Trail Blazers 117 – 107 Houston Rockets (26-13)

Sorpresa dei Portland Trail Blazers che vincono sul campo degli Houston Rockets, incappati in una partita e, più in generale in un periodo, decisamente pessimi. Gli Ospiti scavano un importante margine a rimbalzo e per i texani, con un Harden apparso decisamente poco in palla, non si può far altro che constatare la sconfitta. La compagine dell’Oregon è guidata da Lillard, con 25 punti e dalla doppia doppia da 18 punti e 18 rimbalzi di Whiteside. Per i Rockets tripla doppia di Russell Westbrook, che mette a referto 31 punti, 11 rimbalzi e 12 asssit.

(25-15) Dallas Mavericks 127 – 123 Sacramento Kings (15-25)

Tornano alla vittoria i Dallas Mavericks di Luka Doncic. La sconfitta coi Lakers, con tanto di gesto di stizza dello sloveno, ha riportato la squadra texana sul pezzo, che infatti gioca una partita solida contro i seppur modesti Sacramento Kings. Nonostante il punteggio non reciti una vittoria netta e nonostante un piccolo parziale dei padroni di casa nel finale, la partita è sempre nelle mani della squadra di Mark Cuban, guidata dalla tripla doppia monstre del proprio talento in maglia 77: 25 punti, 15 rimbalzi e 17 assist. Sacramento è guidata dal solito Fox, che si iscrive al tabellino con 27 punti.

(19-21) Orlando Magic 119 – 118 Los Angeles Lakers (33-7)

Finale mozzafiato nell’ultima partita della notte, che vede una sorprendente sconfitta dei Lakers di LeBron James. Nel finale Orlando si trova in vantaggio di 3 punti, la palla però è in mano al numero 23 che tenta la tripla del pareggio a 4 secondi dalla fine, senza trovare il fondo della retina. La palla passa così ai Magic, mandati in lunetta con Gordon, che segna un libero e allunga a 4 punti di distacco. Inutile la tripla di Cook sullo scadere, vincono i Magic allo Staples Center. Tripla doppia di Fultz che mette a referto 21 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Doppia doppia per LeBron, che mette a referto 19 punti e ben 19 assist, suo massimo in carriera.