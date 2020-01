La notizia sembra essere confermata da fonti ufficiali: Zion Williamson farà il suo debutto ufficiale contro i San Antonio Spurs nella partita in programma il 22 gennaio. A svelare quanto sopra ci ha pensato David Griffin, GM dei New Orleans Pelicans, il quale ha anche confermato come la scelta numero 1 dell’ultimo Draft non subirà alcuna limitazione di minuti durante il suo primo match ufficiale NBA.

Williamson, lo ricordiamo, lo scorso ottobre ha subito un intervento chirurgico per riparare il menisco laterale destro strappato. Inizialmente sembrava dover rimanere ai box per un periodo di 6-8 settimane, ma lo staff medico di NOLA ha preferito tenerlo fuori fino al 2020 precauzionalmente.

L’ex prodotto di Duke, lo ricordiamo, è atteso da tutti i tifosi NBA dopo aver mostrato parte del suo talento durante la preseason in cui ha viaggiato con una media di 23.3 punti col 71,4% al tiro + 6.5 ​​rimbalzi e 2.3 assist a partita. I Pelicans lo aspettano.

