NBA, McGrady su Ja Morant: “Vi dico che giocatore diventerà”

Mentre buona parte della lega non vede l’ora di assistere al debutto NBA di Zion Williamson, c’è chi, come Tracy McGrady, è più interessato ad ammirare altri giocatori, nello specifico: Ja Morant. Dopo che il giocatore dei Memphis Grizzlies ha fatto registrare 26 punti, 8 assist, 5 rimbalzi nella vittoria contro Houston, l’ex giocatore di Rockets, Magic e Raptors lo ha etichettato come “futuro MVP”.

Queste le parole di T-Mac sul rookie dei Grizzlies:

“Sarà un Mvp della lega e sarà senza dubbio il giocatore migliore della NBA. Lo sto dicendo ufficialmente.”

Ja Morant sta viaggiando a 18 punti, 7 assist e 3,5 rimbalzi di media in 35 presenze stagionali. I suoi progressi però sono costanti e sotto gli occhi di tutti. Riuscirà a portare Memphis alla post-season? La compagine del Tennessee si trova in questo momento in ottava posizione ad Ovest con un record di 19-22. I Playoff non sono solo un sogno.

LEGGI ANCHE:

NBA, LeBron James commenta la sconfitta contro Orlando

NBA, Kyrie Irving: “Siamo forti, ma abbiamo bisogno di rinforzi”

Back-to-Back in NBA: come affrontare due partite in 48 ore | Nicolò Melli