NBA, Rondo out per un infortunio alla mano

Continua la maledizione infortuni in casa Los Angeles Lakers: dopo Anthony Davis, i giallo-viola perdono anche Rajon Rondo.

Come riporta Dave McMenamin di ESPN, il playmaker dei Lakers ha riportato, durante la partita di sabato contro i Thunder, una frattura da avulsione all’anulare destro.

Rondo starà fuori per 4/5 giorni, saltando sicuramente la partita di mercoledì notte contro gli Orlando Magic, con coach Vogel che spera di averlo a disposizione contro i Rockets.

Il numero 9 Lakers, prima dell’infortunio, aveva giocato 27 partite con una media di 7,6 punti, 3,8 rimbalzi e 5,4 assist, dimostrando di essere di grande aiuto per la squadra.

Coach Vogel ha parlato in merito agli infortuni che hanno colpito la squadra, soprattutto su quello di Davis:

“Ora dobbiamo fare i conti anche con l’infortunio di Rajon, ma fortunatamente non dovrebbe rimanere fuori a lungo. Davis ha ancora un po’ di fastidio: quando non avrà più dolore e si sentirà pronto allora tornerà a nostra disposizione”

Questa notte i Los Angeles Lakers hanno vinto in casa per 128-99 su i Cleveland Cavaliers: a trascinare i giallo-viola ci ha pensato LeBron James, spietato contro la sua ex squadra visti i 31 punti, 2 rimbalzi e gli 8 assist realizzati.

Contro i Cavs, oltre a LeBron, sono scesi in campo anche Kuzma (11 punti, 3 rimbalzi, 2 assist), McGee (4 punti, 8 rimbalzi, 3 assist), Danny Green (10 punti, 4 rimbalzi, 2 assist) e Bradley, autore di 12 punti.

Con questa vittoria i Lakers si confermano sempre più al comando della Western Conference, aggiornando il loro score a 33 vittorie e 7 sconfitte.

