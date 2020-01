NBA: i Knicks non si fanno sfuggire Kenny Wooten

Kenny Wooten quest’anno sta decisamente facendo parlare di sé. Nonostante stia giocando in G-League sono parecchie le squadre che gli hanno messo gli occhi addosso, per questo, per una volta, pare che i New York Knicks abbiano preso una giusta decisione: metterlo sotto contratto, seppur provvisorio.

L’ala di 210 centimetri, proveniente da Monteca, si è fatta notare grazie ad una stagione, quella ai Westchester Knicks, sino a qui davvero solida: 3.6 stoppate a partita, 7.3 punti e 5.7 rimbalzi.

Il contratto firmato è il classico two way contract, che gli permetterà di trascorrere parte dei giorni del suo contratto in Nba e i restanti in G-League.

Kenny Wooten potrebbe quindi essere uno dei giocatori dai quali i Knicks ripartiranno per tentare una nuova (l’ennesima) ricostruzione.

Basterà?

