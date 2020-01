Zion Williamson, dopo il lungo infortunio, dovrebbe debuttare questa settimana, precisamente nella partita di giovedì notte in cui i suoi New Orleans Pelicans saranno impegnati in casa contro gli Utah Jazz. Questo quanto riporta SiriusXMNBA. Selezionato con la scelta numero uno la scorsa estate, il rookie più atteso della stagione ha dovuto infatti saltare tutte le partite fino ad oggi. Il suo debutto resta quindi uno degli eventi più attesi.

L’infortunio al ginocchio occorso prima dell’inizio della stagione, si è rivelato più serio del previsto e Zion è stato costretto ad un intervento. Non è stato il primo infortunio al ginocchio per la giovane stella NBA. Infatti la scorso febbraio, quando vestiva la casacca di Duke, nel match contro North Carolina la sua scarpa è esplosa, provocandogli una distorsione al ginocchio.

Il debutto, nonostante le certezze esternate da SiriusXMNBA, potrebbe comunque non avvenire questo giovedì, in quanto i Pelicans non vogliono bruciare le tappe e rischiare una ricaduta per la loro stella. Da molti considerato uno dei rookie più interessanti per fisico e qualità dai tempi di LeBron, Zion troverà i suoi Pelicans in una posizione di classifica che non rispecchia di certo le aspettative di inizio stagione.

Il diciannovenne rookie si troverà a debuttare in un momento in cui i Pelicans occupano il quattordicesimo e penultimo posto ad Ovest. Ma non tutto è perduto. Con il rientro dell’ex Duke, i Pelicans potranno ancora giocarsi le loro ambizioni da playoff, visto che l’ottavo posto, occupato attualmente dai Memphis Grizzlies, dista solo 4 partite. Riuscirà Zion a confermare le attese ed a trascinare i Pelicans ai playoff? L’ora della verità è vicina.

