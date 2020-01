LeBron James supera Isiah Thomas nella classifica assist all-time

LeBron James continua a scalare la classifica del miglior assist-man di tutti i tempi.

Nella partita di questa notte contro i Cavs (vinta dai Lakers per 128-99) ‘King James’ ha superato all’ottavo posto della classifica assist all-time Isiah Thomas, leggenda dei Detroit Pistons e Hall of Famer.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 8th on the all-time ASSISTS list! #LakeShow pic.twitter.com/sK0YRLC8pv

— NBA (@NBA) January 14, 2020