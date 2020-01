Ecco le sanzioni per Jimmy Butler e TJ Warren

Jimmy Butler, ala dei Miami Heat, e TJ Warren, guardia degli Indiana Pacers, sono stati multati dalla NBA dopo il loro alterco in campo. L’episodio è nato mercoledì, quando giocavano gli Indiana Pacers contro i Miami Heat. Butler e Warren hanno battibeccato tutta la partita e, dopo un brutto fallo dell’uomo di Indiana ai danni di Bulter, il diverbio è sfociato con un conseguente faccia a faccia.

L’NBA ha multato tutti e due i giocatori. Jimmy Butler è stato sanzionato con una multa da 35 mila dollari. Questa cifra molto alta è dovuta anche al fatto che, dopo il match, Butler ha continuato a deridere il suo avversario anche suoi social. Invece TJ Warren è stato sanzionato con 25 mila dollari di multa poiché, dopo essere stato espulso dal campo, ha rivolto a Butler un gesto sicuramente non amichevole.

Miami’s Jimmy Butler ($35,000) and Indiana’s TJ Warren ($25,000) have been fined for their roles in altercation on Wednesday night.

