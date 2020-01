Prima dell’incontro con i Los Angeles Clippers di venerdì scorso, i tifosi NBA di tutto il mondo sono rimasti stupiti nel vedere lavorare sul campo d’allenamento il buon Stephen Curry. Il playmaker dei Golden State Warriors, infatti, è stato ripreso dalle telecamere mentre si apprestava ad effettuare un shootaround insieme a Draymond Green.

Draymond is holding his own with Steph in their shooting workout together pic.twitter.com/iKaxdgbjKM

— Mark Medina (@MarkG_Medina) January 10, 2020