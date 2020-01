Continua il periodo “no” di Nicolò Melli in NBA. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, nemmeno questa notte è stato chiamato in causa durante la vittoria della sua squadra contro i Sacramento Kings. Per il lungo si tratta dell’ottava esclusione nelle ultime 11 partite che, ovviamente, non può renderlo felice della situazione attuale.

Con il rientro, imminente, di Zion Williamson le cose si potrebbero, poi, complicare ulteriormente. Queste le parole di Melli ai microfoni di Sky Sport nel post partita di 24 ore fa contro i Los Angeles Lakers:

“Ancora fuori? Grazie per averlo ricordato… È una cosa che avevo messo in preventivo: sicuramente non fa piacere, senza ombra di dubbio, ma sapevo che sarebbe potuto succedere. Speravo che non succedesse, però sta succedendo. Bisogna solo lavorare e farsi trovare pronti per quanto ci sarà un’opportunità, se ci sarà”.

Poi sulla condizione fisica di Zion si è espresso così:

“Sta rientrando però ancora non si sa quando, come e perché. Io lo avevo già visto in precampionato ed è inutile che vi dica che è una forza della natura. Quando arriverà ci potrà dare una grossa mano sicuramente, ma questo è scontato”.

