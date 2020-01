Dopo la fuga di Kyrie Irving e la seconda dipartita di LeBron James, i Cleveland Cavaliers sembrano ormai pronti a salutare anche Kevin Love.

L’ala grande infatti, al centro di numerosi rumors di scambi nelle ultime settimane, si è resa protagonista di un’esplosione emotiva nella gara di sabato, indirizzando tutta la sua frustrazione verso il direttore generale Koby Altman.

Alla presenza dei suoi compagni di squadra, degli allenatori e dello staff, Love avrebbe apostrofato Altman dicendo ripetutamente che non ci sarebbe nessun desiderio di competizione nella squadra.

La sua frustrazione si è riversata successivamente in campo, come chiaramente visibile dal suo diverbio con il compagno di squadra Collin Sexton.

Kevin Love is NOT loving it tonight 😬 pic.twitter.com/OeQPsfJ5sw

Al termine della gara, lo stesso giocatore ha cercato di spiegare il motivo della sua rabbia in campo.

Eravamo in bonus e mi trovavo marcato da Chris Paul, perciò mi aspettavo di ricevere il pallone in post per sfruttare al meglio la situazione. Purtroppo non è quello che è avvenuto, e questo mi ha reso frustrato.