NBA, Drummond vuole restare a Detroit

Come anticipato da Adrian Wojnaroski, noto insider di mercato per ESPN, i Detroit Pistons sono in cerca di una trade che possa portare valore sacrificando il big-man Andre Drummond.

Atlanta è alla finestra in cerca delle carte giuste per piazzare il colpo e far vestire al centro la canotta degli Hawks, ma lo stesso giocatore sembrerebbe contrario all’addio da MoTown. Indipendentemente da come andrà a finire, Drummond ha voluto lanciare un messaggio alla dirigenza di Detroit rispondendo molto chiaramente alle domande dei giornalisti sulla situazione che lo vede al centro delle voci di mercato:

“Non sono uno che molla” ha dichiarato dopo la partita vinta nella serata di sabato contro i Golden State Warriors. “Non mi hanno mai insegnato a mollare. Se comincio qualcosa la finisco sempre, completo la missione che in questo caso è quella di vincere un titolo qui. Non sarò mai io a voler andarmene da un’altra parte... mi piace dove sono ora e vorrei giocare qui fino alla fine della mia carriera.“

Parole forti e decise che puntano il dito verso la dirigenza dei Pistons, lanciando un messaggio chiaro ai tifosi, come per dire “se mai cambierò squadra sarà a causa di altri, non è una mia scelta”.

Il giocatore 26enne, che ha nel suo contratto ha ancora un opt-in da 29 milioni di dollari per la prossima stagione, ha confermato che non si farà distrarre dalle voci di mercato che lo circondano come ogni anno:

“Da quando ho firmato il mio contratto sono sempre comparse voci di mercato attorno a me, ogni singolo anno. Questo è il periodo dell’anno dove si inizia a parlare di trade e come ogni anno non è mai successo nulla. So che siamo solo all’inizio ma io mi concentro solamente sul mio modo di giocare, e sul giocare a Detroit, dove amo essere, qualunque cosa succeda.”

Non resta che attendere ed aspettare l’evoluzione del caso Drummond.

