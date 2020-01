Risultati NBA: nottata di sorprese, vincono Memphis sui Clippers, Hawks sui Pacers e Wizards sui Nuggets. Bene il Gallo e Antetokounmpo.

(14-22) Memphis Grizzlies 140 – 114 Los Angeles Clippers (25-12)

La nottata Nba si apre con una vittoria inaspettata dei Grizzlies allo Staples Center, a discapito di dei Clippers orfani di Paul George ma pur sempre favoriti. Memphis fa registrare subito un parziale di +13 nel primo quarto, parzialmente ricucito, per poi chiudere i conti al rientro dagli spogliatoi con un +16 che chiude la partita con 12 minuti di anticipo. Decisiva la precisione dall’arco: 18 su 39 per Memphis, con 6 triple a testa per Brooks e Crowder, mentre per i Clippers non si salva nessuno, neppure Kawhi Leonard, autore di 24 punti con un disastroso 8 su 24 al tiro.

(23-12) Toronto Raptors 121 – 102 Brooklyn Nets (16-17)

Troppo forte Toronto per i Nets, ormai destinati ad una stagione fallimentare viste le assenze delle due superstar Durant e Irving, con il secondo che continua ad avere problemi alla spalla. Parte forte Brooklyn ma alla lunga pagano le seconde oppoertunità per i Raptors, che collezionano ben 15 rimbalzi offensivi contro i 6 dei padroni di casa, convertendone la maggior parte in punti. A guidare i campioni Nba in carica il solito VanVleet, con 29 punti e 11 assist. Per i Nets buona prova di Dinwiddie, che mette a referto 23 punti e 7 assist.

(14-19) San Antonio Spurs 118 – 127 Milwaukee Bucks (31-5)

Troppo forti i padroni di casa per San Antonio che, pur senza sfigurare esce sconfitta da una partita rimasta aperta a lungo. Per i Bucks paga l’ottima percentuale al tiro (50%) contro il 40% degli ospiti. Solita prestazione convincente di Antetokounmpo che, in soli 28 minuti mette a referto 32 punti con quasi il 60% al tiro. Per gli Spurs 26 i punti di DeRozan, con la medesima percentuale.

(22-12) Utah Jazz 109 – 96 Orlando Magic (16-19)

Tornato il vero Mitchell Utah ha cambiato volto, il record della squadra di Salt Lake City sorride, grazie ad un’altra prestazione convincente. Orlando da subito è tutt’altro che irresistibile e dimostra tutti i suoi limiti con una percentuale di squadra dall’arco del 29%, contro il ben più solido 40% dei Jazz. Per gli ospiti, come detto, ottima prova di Mitchell, autore di 32 punti. Nei Magic invece spiccano i 22 punti e 13 rimbalzi di Nikola Vucevic.

(22-13) Indiana Pacers 111 – 116 Atlanta Hawks (7-28)

Nottata di sorprese anche ad Indianapolis dove i Pacers vanno a sbattere contro un monumentale Trae Young, capace di trascinare la fin qui disastrosa Atlanta ad una vittoria che poco pesa su di una stagione ormai già compromessa. La partita è in equilibrio fino alla fine quando Young si carica i suoi compagni sulle spalle e segna gli ultimi 5 decisivi punti. Solita doppia doppia di Sabonis da 25 punti e 11 rimbalzi. Da segnalare inoltre un record interessante: Vince Carter è diventato l’unico giocatore Nba ad aver giocato in quattro differenti decadi.

(19-15) Oklahoma City Thunder 121 – 106 Cleveland Cavaliers (10-24)

Pare non fermarsi più il momento d’oro dei Thunder che, pur contro una Cleveland che non ha certo opposto una strenua resistenza, inanella l’ennesima vittoria. La differenza la fanno i rimbalzi offensivi: 18-9 per gli ospiti, che infatti vincono con percentuali dal campo speculari alla compagine dell’Ohio. Per quanto riguarda i Thunder 22 punti per Schröder e 19 per il nostro Danilo Gallinari, mentre per i Cavaliers spiccano i 30 punti di Sexton.

(24-10) Denver Nuggets 114 – 128 Washington Wizards (10-24)

Vittoria inaspettata anche per Washington contro i ben più quotati Nuggets che partono male e finiscono peggio, andando letteralmente a sbattere contro il ferro della Capital One Arena, firmando un disastroso 6 su 29 dall’arco dei tre punti. Ish Smith con 32 punti e 8 assist e Troy Brown Jr. con un’ottima doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi guidano i padroni di casa alla vittoria. A nulla servono i 39 punti di Murray.

(24-8) Boston Celtics 111 – 104 Chicago Bulls (13-22)

Recuperato ormai in pieno Gordon Hayward i Celtics riescono a fare a meno di un Kemba Walker ancora fermo ai box. I Bulls non sono l’avversario più ostico possibile, ma restano in partita per tutto il primo tempo, cedendo ai Celtics solo nella ripresa. Concedono troppo i padroni di casa, che permettono ai loro rivali un eccessivo 53% dal campo. Per Boston guidano Tatum e Hayward rispettivamente con 28 e 24 punti, mentre in casa Bulls la magra consolazione resta la grande prestazione di LaVine, che ne mette 35 con 11 su 21 al tiro.

(14-23) Charlotte Hornets 123 – 120 Dallas Mavericks (22-12)

Passo falso per Dallas che perde all’Overtime contro Charlotte. I texani, orfani di Porzingis, vengono traditi dal loro leader, Luka Doncic, che nel finale perde Rozier, autore del canestro del pareggio a 19 secondi dal termine e, dall’altro lato del campo, sbaglia la tripla della possibile vittoria. Al supplementare P.J. Washington mostra le unghie e Charlotte porta a casa la partita. Rozier e Graham guidano gli Hornets rispettivamente con 29 e 27 punti mentre per quanto riguarda la squadra di Mark Cuban spicca comunque Doncic, con una tripla doppia da 39 punti, nonostante un pessimo 5 su 15 dall’arco.

(12-23) Detroit Pistons 111 – 104 Golden State Warriors (9-27)

In quella che è una lotta per evitare gli ultimi posti, Detroit spinge Golden State sempre più vicina al fondo della classifica, nonostante per i tifosi Warriors le sconfitte abbiano un sapore agrodolce in ottica Draft. I padroni di casa chiudono in vantaggio dopo un ottimo primo tempo, salvo poi essere agguantati e sorpassati nella ripresa. La compagine di Motor City mantiene un ottimo 52% dal campo e porta a casa la partita guidata dal redivivo Derrick Rose, autore di 22 punti. Doppia doppia da 14 punti e 18 rimbalzi per Andre Drummond. Per i vice-campioni Nba da segnalare 27 punti di Burks.

(11-24) New Orleans Pelicans 117 – 115 Sacramento Kings (13-22)

In quella che è un’altra sfida da bassifondi della classifica il finale è puro spettacolo. In svantaggio di 4 punti a 5 secondi dalla fine i Kings sembrano spacciati ma, dopo un time out che porta la rimessa nella metà campo offensiva, Sacramento trova con Bjelica un veloce quanto insperato canestro da 3 punti con fallo subito. Bjelica realizza il libero e riporta la partita in pareggio con 4 secondi residui sul cronometro. Redick però non ci sta e, dopo aver sbagliato un tripla abbastanza semplice per lui, si riprende con un gran appoggio al tabellone in penetrazione che vale la vittoria. A guidare i Pelicans una doppia doppia di Lonzo Ball da 24 punti e 10 assist. Per i Kings non bastano i 24 punti di Harrison Barnes.