La sonora sconfitta (114-140, ndr) rimediata dai Los Angeles Clippers contro i Memphis Grizzlies ha spiazzato soprattutto i tifosi losangelini, che hanno fatto sentire tutti i loro fischi nei confronti della squadra.

A parlare direttamente ai microfoni del post partita, ci ha pensato lo stesso Montrezl Harrell, utilizzando parole forti per svegliare il proprio ambiente.

“Non siamo una grande squadra. Tutti dobbiamo togliercelo dalla testa: non siamo una grande squadra. Questo team ha iniziato a giocare insieme solo da quest’anno. Abbiamo due giocatori importantissimi, che però non facevano parte di questa squadra. Abbiamo un giocatore che ha vinto un campionato NBA con un’intera squadra lo scorso anno. Dobbiamo ancora lavorare tanto. O ci svegliamo e lo capiamo insieme, oppure faremo una stagione ad alti e bassi per tutto l’anno. Come l’atmosfera nello spogliatoio? Non lo so fratello, davvero non lo so. E questo potrebbe essere un altro problema.”