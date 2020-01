Con la quarta sconfitta consecutiva, di cui l’ultima maturata nella notte contro gli Houston Rockets, i Philadelphia 76ers possono ufficialmente parlare di crisi.

I Sixers sono precipitati infatti al sesto posto nella Eastern Conference, con un record di 23 vittorie e 14 sconfitte, di cui ben sette maturate nelle ultime 10 gare.

Per la franchigia della Pennsylvania, un periodo di tale appannamento non accadeva dal dicembre del 2017.

Tra i vari giocatori intervenuti ai microfoni per le dichiarazioni post partita, Joel Embiid si è rivelato il più critico sull’attuale situazione

Perdere quattro gare di fila fa schifo, e non mi sembra che stiamo migliorando. Quindi è frustrante. Io voglio sempre vincere. Tutto quello che mi interessa è vincere. Fa schifo. Dobbiamo trovare un modo per superare questo momento. Immagino che dovremo continuare a combattere. Spesso vengo raddoppiato ogni volta che ho la palla, quindi puoi immaginare come si affolli il pitturato e di come diventi complicato palleggiare la palla e tentare di segnare.

A fargli eco ci ha pensato lo stesso Ben Simmons, desideroso però di rimettersi in gioco fin dalla prossima partita.

Dobbiamo solo rimanere uniti nei movimenti. Non possiamo essere troppo distanti gli uni dagli altri. Dobbiamo essere e lavorare come una squadra. Siamo frustrati, ma sappiamo che abbiamo il talento necessario per migliorare. Penso che tutti la pensino come me. Quindi non vediamo l’ora di affrontare gli Oklahoma City Thunder. Dobbiamo ottenere quella vittoria

L’allenatore dei Philadelphia 76ers, Brett Brown, anziché soffermarsi sul momento negativo della squadra, ha cercato invece di focalizzarsi sui pregi, insistendo nel non essere troppo preoccupato per il morale dei Sixers, crollati di cinque posizioni nella Eastern Conference nelle ultime tre settimane.

Mi piace lo spirito del nostro gruppo. Penso che sia abbastanza intelligente da sapere che disponiamo del talento necessario per superare questo momento. Perdere a Houston non è una vergogna. Ci saranno altre partite in cui riusciremo a spuntarla e dimostrare quanto siamo forti.

Nel cercare di dare la soluzione più concreta dell’attuale problema, Tobias Harris ha enfatizzato come tutta la squadra debba mettersi ulteriormente al servizio del prossimo.

Dobbiamo trovare più equilibrio per far valere al meglio tutte le nostre capacità sul campo. Penso che dovremmo solo pensare come aiutarci tra di noi e continuare a giocare l’uno per l’altro. È qualcosa su cui dobbiamo migliorare, ed è qualcosa che dobbiamo lottare insieme. Abbiamo un sacco di talento, ma allo stesso tempo, dobbiamo tutti capire come mettere insieme le nostre qualità e farle funzionare per un bene superiore.

