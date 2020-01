NBA, Alex Caruso fuori per infortunio

Questa notte contro i New Orleans Pelicans i Lakers dovranno fare a meno di Alex Caruso.

Il giocatore, al terzo anno in maglia gialloviola, sarà costretto a saltare la sfida di stanotte contro i Pelicans a causa di un fastidio al polpaccio destro.

Caruso, fino a questo momento, aveva saltato solo la sfida del 23 novembre contro Memphis, giocando invece tutte le altre. Il giocatore, infatti, sotto le palme della California, è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello spogliatoio Lakers.

Al terzo anno nella Lega, Caruso quest’anno ha dimostrato di poter gestire la pressione che la maglia di Los Angeles può mettere addosso, ma anche di essere un valido elemento in uno spogliatoio ricco di star. Con 32 partite disputate, il playmaker ha già superato le presenze dello scorso anno.

Il coach Frank Vogel ha infatti riconosciuto al nostro Alex impegno e intensità difensiva, oltre che una discreta gestione della palla. Aldilà delle mere statistiche, che rimangono tutto sommato mediocri con 5.4 punti e 2 rimbalzi a partita.

Il prodotto di Texas A&M si è finora assicurato 20 minuti di media, ottenendo l’approvazione del Re in persona, che ne ha riconosciuto le qualità e la tenacia:

“Lui ( Alex Caruso ndr) ci da tutto. Ci da stabilità nella gestione di palla. Ci da presenza difensiva. Ci da intelligenza cestistica e tenacia. E noi abbiamo bisogno di tutto ciò”

L’infortunio, per fortuna di Caruso e dei compagni di squadra, non è grave e il Re potrà tornare a contare sul suo fidato uomo in breve tempo.

