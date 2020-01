NBA All-Star Game, resi noti i primi risultati delle votazioni

La NBA ha reso noto i primi risultati parziali delle votazioni per l’All-Star Game 2020 che si terrà a Chicago domenica 16 febbraio. Le votazioni sono aperte dal giorno di Natale e sarà possibile votare i propri giocatori preferiti per la partita delle stelle fino al 20 gennaio.

Ecco i dati parziali direttamente dal profilo Twitter dell’NBA:

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!

Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti

— NBA (@NBA) January 2, 2020