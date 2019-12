Per LeBron James è tempo di capire l’entità dell’infortunio accusato, ancora una volta, durante l’NBA Christmas Day 2019 contro i Los Angeles Clippers. La stella gialloviola, infatti, nel post partita aveva dichiarato di aver sentito un forte dolore all’inguine dopo uno scontro di gioco con Pat Beverley. Il nativo di Akron, in quell’occasione, era appena rientrato da un problema ai muscoli del torace.

In ogni caso, James, viaggerà con la squadra a Portland nella speranza di essere pronto per scendere in campo stanotte contro i Trail Blazers. Ufficialmente, il giocatore, è stato listato come questionable, ma la sua presenza verrà valutata solamente nelle prossime ore. Ovviamente sul giocatore c’è tutta la precauzione del caso, anche in ricordo della scorsa stagione quando fu costretto a saltare un mese e mezzo con i Lakers andati poi in crisi.

James, che compirà 35 anni lunedì, ha saltato la sua prima partita della regular season lo scorso 22 dicembre. L’intenzione del giocatore è di non ripetersi, ma il periodo in cui dover forzare un rientro non è certo questo…

