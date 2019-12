Dopo lo scandalo Penny Hardaway ed il successivo periodo di sospensione collegiale, la breve ma intensa carriera di James Wiseman all’interno dell’universo NCAA è giunta ai suoi titoli di coda.

La potenziale prima scelta assoluta del prossimo Draft infatti, come riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, avrebbe firmato un contratto con l’agenzia Excel Sports.

Con la scelta di assumere un agente, il giocatore ha chiuso definitivamente le porte al suo ciclo collegiale.

La decisione non è certamente inaspettata, dato che James Wiseman già nel corso della settimana appena trascorsa aveva annunciato la sua decisione di lasciare Memphis e iniziare i preparativi per il Draft NBA 2020.

In questa seconda parte del 2019, il nome di James Wiseman è stato accostato maggiormente ai titoli giudiziari piuttosto che sportivi, essendo stato al centro di uno scandalo che ha investito la NCAA.

Il centro infatti, dopo un primo momento in cui era stato dichiarato addirittura ineleggibile in NCAA, era stato punito con una sospensione di 12 gare, dopo essere stato giudicato reo di aver ricevuto 11.500 dollari da Penny Hardaway, l’allenatore dei Memphis Tigers, per convincerlo a trasferirsi da Nashville.

Pur avendo disputato solo tre partite, James Wiseman ha comunque saputo lasciare il suo segno in NCAA, collezionando una ragguardevole media di 19 punti, 10 rimbalzi e tre stoppate nella sua esperienza a Memphis.

