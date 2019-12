NBA, Luka Doncic sul paragone con Steph Curry: “Lui è più forte!”

Dopo aver segnato una tripla doppia da 30+ punti in soli 30 minuti a domicilio dei Golden State Warriors, Luka Doncic ha attirato altri commenti positivi anche da coach Steve Kerr. Il capo allenatore della compagine di San Francisco, al termine del match perso sabato notte contro Dallas, ha ovviamente speso belle parole sul talento sloveno, paragonandolo a Steph Curry.

Doncic, però, non ha voluto sentire discussioni quando anche i giornalisti hanno provato ad incalzarlo sull’argomento. Queste le parole del giocatore sul 2 volte MVP dell’NBA:

“Curry è tiratore sicuramente migliore di me. È un giocatore migliore. È in questa Lega da tanto tempo, è un modello d’atleta a cui ispirarsi, quelli più giovani lo vedono così… tutti vorrebbero giocare come lui. Ricordo lo scorso anno subito dopo il draft ho avuto l’opportunità di allenarmi una volta con lui ed è stato pazzesco. Non sbagliava mai. Non poteva sbagliare. Quell’allenamento lo porterò con me per sempre, è stato incredibile.”

Non è nuovo a commenti ‘umili’ di questo tipo. Solo qualche settimana fa, Doncic, in riferimento ad un record di Michael Jordan abbattuto, aveva dichiarato come le statistiche non siano sintomo di essere un giocatore migliore rispetto ad altri. Nel frattempo rimane saldamente uno dei candidati papabili all’MVP di questa regular season.

