Kuzma devastante contro Portland: “Sono tornato”

Kyle Kuzma è tornato. Ieri il numero 0 dei Los Angeles Lakers è stato il protagonista assoluto nella vittoria giallo-viola contro Portland per 128-120.

Con i suoi 24 punti e 4 rimbalzi, Kuzma ha contribuito al ritorno al successo dei Lakers dopo quattro sconfitte consecutive. I guai fisici sono ormai alle spalle e ora vuole dare il suo contributo alla squadra, come ha dichiarato il giocatore a ESPN:

“Sono rimasto fuori per cinque partite: mi sono servite per fare il punto, rimettere assieme alcune cose. Ora sono tornato, sto bene e ho fiducia nel mio corpo: sento che posso dare il mio contributo”

Kuzma ieri ha giocato molto aggressivo, attaccando e difendendo in continuazione, senza un attimo di tregua. Soffermandosi anche su quanto sia importante il contributo della panchina, ha spiegato:

“Sono sempre in modalità ‘attacco’: essendo la terza scelta, ho meno occasioni rispetto agli altri e devo sfruttarle al meglio. A Milwaukee la panchina ha segnato solo 4 punti, oggi sono stato aggressivo, perché così la difesa avversaria si è concentrata su di me. La squadra ha bisogno che segni: questo è ciò in cui sono più bravo ed è quello che farò per tutta la stagione”