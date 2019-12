NBA, Steve Kerr: “Vi spiego perché Doncic e Curry si somigliano così tanto”

Luka Doncic è sicuramente uno degli giocatori più devastanti degli ultimi anni. Dopo una stagione da rookie, dove aveva già messo in mostra parte del suo immenso talento, quest’anno il numero 77 dei Dallas Mavericks sta letteralmente dando spettacolo, come dimostra la nona tripla doppia stagionale firmata questa notte contro i Golden State Warriors.

L’impatto e il bagaglio tecnico del talento sloveno ricorda a molti uno dei giocatori più importanti e rivoluzionari della storia NBA: Steph Curry, la stella di Golden State.

Secondo Steve Kerr, allenatore degli Warriors, i due avrebbero, oltre al talento, altro in comune. Intervistato al termine della partita da Brad Townsend del ‘Dallas Morning News’, ha dichiarato:

“Steph e Luka hanno in comune il fatto di giocare sempre con il sorriso: questo è qualcosa di veramente unico, perché la maggior parte dei giocatori è piuttosto seria. Ho visto Luka l’altra sera contro San Antonio: era lì felice, continuava a sorridere. Come ho detto è simile a Steph e penso che i fan lo adorino, perché vedono i giocatori divertirsi”

Senza Steph Curry, ancora alle prese con un infortunio alla mano che rischia di tenerlo fuori per l’intera stagione, Golden State cade in casa contro Dallas per 141-121: non bastano i 35 punti di D’Angelo Russell per evitare la sconfitta. Con l’ennesima prestazione superlativa (31 punti, 12 rimbalzi e 15 assist), Luka Doncic eguaglia il record di triple doppie, in stagione, di Jason Kidd (9 ndr) e aggiornando il record dei texani a 21 vittorie e 10 sconfitte.

