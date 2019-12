Il 2019 degli Atlanta Hawks rischia di chiudersi con la peggiore delle docce fredde, dovendo fare a meno per la sua ultima settimana di Trae Young.

Nel corso della sfida contro i Milwaukee Bucks, infatti, il texano è stato costretto a prendere anzitempo la via degli spogliatoi, a causa di una distorsione alla caviglia riportata al termine del primo tempo.

Trae Young falls awkwardly to the floor and has to be helped off by teammates 😳 pic.twitter.com/mMJet85DwE

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 28, 2019